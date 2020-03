Handel op Wall Street stilgelegd na nieuwe coronacrash

New York - De Amerikaanse beurzen zijn donderdag vlak na opening stilgelegd vanwege extreem zware verliezen. Het tijdelijke verbod voor de meeste Europeanen om de Verenigde Staten te mogen inreizen, valt beleggers rauw op het dak. Zij krijgen ook bepaald geen goed gevoel door het om zich heen grijpende coronavirus in de VS, waardoor onder meer de basketballcompetitie NBA voorlopig wordt opgeschort.