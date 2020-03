Harde klappen op Wall Street na adempauze

Op het moment dat Wall Street vanmiddag rond 14.35 uur werd stilgelegd, stond de Dow Jones-index 7,2% lager. Techbeurs Nasdaq kelderde op dat moment 7%, terwijl de breder samengestelde S&P 500-index ook 7% omlaag ging.

Inmiddels is de beurshandel in New York hervat. Rond 15.45 uur kelderde de Dow Jones met 7,5%. De Nasdaq veerde juist iets op en stond 6,2% lager. De S&P 500 daalde met 6,5%.

De luchtvaartaandelen gaan vandaag fors omlaag na de aankondiging van president Donald Trump om het vliegverkeer tussen Europa en de VS vanaf vrijdag op te schorten voor een periode van dertig dagen. Delta Air Lines duikt 12% omlaag, terwijl United 14% inlevert. Vliegtuigfabrikant Boeing (-14%) incasseert ook een fors verlies na woensdag al met 18% te zijn gevallen. Cruisemaatschappijen als Carnival (-11%) en Royal Caribbean Cruises (-21%) krijgen eveneens rake klappen.

De olieprijzen gaan opnieuw scherp omlaag door de prijzenslag die Saoedi-Arabië heeft ontketend op de oliemarkt en de zwakkere vraag naar het ’zwarte goud’ door het coronavirus, bijvoorbeeld vanuit de luchtvaart. Oliefabrikanten als Chevron (-10%) en ExxonMobil (-8%) trekken de Dow Jones-index omlaag.

Recessievrees

Beleggers op Wall Street houden er rekening mee dat de coronacrisis de Amerikaanse economie in een tijdelijke recessie kan drukken. Zij gaan ervan uit dat de beurzen pas weer structureel gaan opveren als de groei van het aantal coronabesmettingen gaat dalen in Noord-Amerika en Europa. China heeft vandaag wel gemeld dat de piek van het aantal besmettingen achter de rug is en dat de situatie verbetert. Volgens analisten is ook een wereldwijde aanpak van de coronacrisis broodnodig.

Afgelopen maandag werd Wall Street eveneens tijdelijk stilgelegd vanwege zware koersverliezen. Zo’n onderbreking is bedoeld om handelaren op adem te laten komen en paniek op de beurzen zoveel mogelijk te voorkomen.

Dalingen niet uniek

De dalingen van vandaag zijn trouwens niet uniek. De Dow Jones-index ging op ’zwarte maandag’ 19 oktober 1987 met liefst 23% omlaag. Op 28 oktober 1929 verloor de graadmeter van de beurs van New York ook al eens 13% op een dag.