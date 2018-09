Tuchtklachten AFM tegen accountants PwC

Ⓒ STOFFELS, ANKO

Twee accountants van PwC moeten zich voor de Accountantskamer in Zwolle verantwoorden voor hun rol in de kwestie rond omstreden betalingen bij dochterondernemingen van conglomeraat SHV. De aanleiding hiervoor is het onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), na publicaties door NRC Handelsblad.