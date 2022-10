Met deze inflatie is je spaargeld maart 2027 nog maar de helft waard

Volgens de Europese geharmoniseerde consumentenprijsindex was de inflatie in Nederland in september liefst 17,1%. Dat is ongekend hoog. Volgens de eigen berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de consumentenprijzenstijging iets lager: 14,5%.

Daar valt niet tegenop te sparen, rekent spaarplatform Raisin voor. Een paar grootbanken geven op hun spaarrekeningen vanaf 1 december weer 0,25% rente, maar dat zou betekenen dat je spaargeld met deze inflatie eind maart 2027 is gehalveerd, in plaats van halverwege maart 2027. Wie het geld wat langer kan missen en bijvoorbeeld drie jaar in een deposito zet, krijgt ongeveer 2,8% rente. Wil je je spaargeld verdubbelen? Dan moet je het maar liefst 24,8 jaar in deposito’s parkeren.

Deposito

Britten kunnen van alle Europeanen de hoogste rentes ontvangen: zo’n 5% als zij het drie jaar in een deposito vastzetten. De laagste rentes worden betaald in België, daar liggen de spaarrentes voor een deposito van drie jaar met 1,71% zo’n procentpunt lager dan bij ons.

De Europese Centrale Bank besloot donderdag de rente met 0,75 basispunten te verhogen naar 1,50%. Dit zal naar verwachting de spaarrentes doen stijgen en de inflatie wat temperen.