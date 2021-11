Premium Het beste van De Telegraaf

Grootste haven in VS stroomt over Nachtmerrie rond haven Los Angeles: zeecontainers pletten auto’s en blokkeren huizen

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Een container die van een trailer viel, plette een geparkeerde auto. Ⓒ De Telegraaf

Los Angeles - Tientallen grote containerschepen liggen te wachten voor de grootste haven van de Verenigde Staten. Amerikanen zijn bang dat de vertragingen voor lege plekken onder de kerstboom gaan zorgen. In Los Angeles zelf merken ook de buren van de Port of LA en Port of Long Beach dat de opstopping buitengaats blijft voortduren. Containers worden in de buurt gedumpt omdat de haven overloopt en nergens meer opslag is.