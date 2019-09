Fed-preses ziet risico's maar geen recessie

Powell wees er op dat er sprake is van "significante risico's" door onder meer handelsspanningen en tragere economische groei wereldwijd, maar dat de Fed waar nodig klaarstaat om in te grijpen. Zowel voor de VS als voor de wereldeconomie rekent de Fed-baas niet op een teruggang.

De opmerkingen van Powell hadden nauwelijks invloed op de algehele verwachtingen in de markt over het rentebeleid van de Fed. Nog altijd wordt alom rekening gehouden met een renteverlaging later deze maand. De beleidsmakers komen op 17 en 18 september in Washington bijeen.