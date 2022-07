Voorsprong richting de zon: vakantiegangers kiezen ervoor eerder te rijden uit vreees voor ’horrorfiles’

Binnenland

LIVE | Noodverordening Harderwijk van kracht, Eindhoven Airport waarschuwt voor acties

Ook vrijdag worden er in Nederland acties gevoerd door de boeren. Er is een noodverordening van kracht in Harderwijk, Nederland in Verzet wil met een zogenoemde Walk of Freedom door de Harderwijkse straten trekken. En, naast Schiphol Airport, bereidt ook Eindhoven Airport zich vrijdag voor op demons...