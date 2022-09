’Horeca kan écht niet tien procent extra bieden!’

NS heeft immers met het personeel afgesproken dat het 10 procent meer salaris krijgt. „Afgezien van bonussen van €1000!”, voegde Van Boven eraan toe. Bekend is, dat ook in zijn sector moeilijk personeel te vinden is „Wij hebben na corona al 10 tot 20 procent meer geboden”, vulde zijn collega Jeroen van der Hek aan. „En dan zeggen sommigen na drie maanden nóg dat ze er weleens wat bij willen”, verzuchtte Van Boven.

V.l.n.r.: Ilona Pol, van Porsche Centrum Twente, Jeroen van der Hek, Ilona's collega Tom Tjoelker en Eric van Boven. Ⓒ Foto De Telegraaf

Zij waren op tijd gearriveerd voor de lunch bij restaurant Beaune in Rozendaal, waar tot voor kort The Hunting Lodge zat. Op het terras zei Henrico van Lammeren, wijnkoper van Vinites en een van de gastheren van de rally, dat hij niet kan zeggen of het nu goed of slecht gaat in de horeca: „Het is onduidelijk welke kant we opgaan. Maar als je hier op het parkeerterrein kijkt dan denk je: ’Dat zit wel goed!’”

Een enkele imposante oldtimer werd op het parkeerterrein van de laatste stop, restaurant Sizzels in Apeldoorn, afgewisseld door een Rolls, een Bentley en snelle wagens als Porsches en een McLaren: het indrukwekkendste racebeest van de middag. „Geleend hoor!”, zei horeca-fluisteraar Carsten Klint, die de wagen ’s ochtends ophaalde bij Louwman. „Zoals de helft van de auto’s hier!”

Carsten Klint in zijn element. Ⓒ Foto De Telegraaf

Hij werkt alweer aan het omvangrijke pop-uprestaurant, dat voor de vijfde keer opent tijdens de luxe-beurs Masters Expo in de RAI. Het wordt een spektakel van 43 Nederlandse topchefs met bij elkaar opgeteld 54 Michelinsterren: een nieuw record. „En de prijs wordt niet 10 procent hoger dan vorig jaar”, zei Klint.

„Wij zouden echt niet iedereen tien procent erbij kunnen geven!”, zei patron-cuisinier Jarno Eggen van De Groene Lantaarn (**) in Staphorst. „Mensen vergeten dat je in de horeca zo’n vijf tot tien procent overhoudt en daar gaan nog eens kosten zoals de belasting vanaf.”

Jim Golsteijn en Jarno Eggen. Ⓒ Foto De Telegraaf

Tim Golsteijn, chef-kok van Bougainville (*) in Amsterdam, merkt dat jongeren inderdaad meer salaris vragen. „En soms gaan ze weg als ze elders €50 tot €100 bruto meer in de maand kunnen krijgen. Als het alléén maar daarom gaat...”, verzuchtte hij.

Recordprijzen worden door de groenteboeren gevraagd nu gezond en vegetarisch eten zo populair is, merkt Chong Chu. Hij is eigenaar van de Foodhallen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. „Drankjes zijn ook zeer gewild”, ondervindt hij in zijn zaken: „Van cocktails tot wijn en gedistilleerd. Mensen hebben er graag geld voor over.”

Paul Manetti (l.) met Vincent Bergers Ⓒ Foto De Telegraaf

Een andere gastheer van de zonnige autotocht door het oosten van het land was espresso-prins Paul Manetti, die exclusief levert aan de horeca. „Hij was een van de eersten met maaltijdboxen tijdens de pandemie!”, wees hij op Vincent Bergers van The Lemon Tree. „Wij werden tijdens de Horecava van 2019 uitgeroepen tot de beste nieuwe zaak”, zei Bergers over zijn restaurant, dat hij omschreef als ’fine dining’. Hij is gevestigd in Deventer, waar de rally startte in het Porsche Centrum Twente, dat er sinds een jaar zit.