IBM Nederland op de schop: honderden mensen verliezen baan

Een woordvoerder van IBM wilde niet in detail reageren. In een verklaring zegt hij wel dat beslissingen over arbeidsplaatsen worden genomen om uiteindelijk klanten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, omdat geld dat wordt bespaard wordt geherinvesteerd. IBM benadrukt verder dat het „significante investeringen” zal doen in de opleiding en de ontwikkeling van personeel.

Vrijwillige regeling

Voor een van de onderdelen van IBM wordt in eerste instantie een vrijwillige vertrekregeling opgetuigd, zo staat in een brief van de ondernemingsraad aan het personeel. Daarna zal het bedrijf tot gedwongen ontslagen overgaan. De ondernemingsraad van IBM Nederland heeft de leiding van het bedrijf nog op andere gedachten proberen te brengen als het gaat om gedwongen ontslagen. Bij eerdere ingrepen werden personeelsreducties vrijwel altijd met vrijwillige vertrekregelingen gerealiseerd.

CNV vindt de reorganisatie te fors en erg triest voor de mensen die geraakt worden. Ook vindt de bond de aanpak van IBM dubieus. Het gaat volgens CNV dan vooral om één bepaalde passage uit het sociaal plan. Een werknemer krijgt van IBM namelijk veertien dagen de tijd om de vaststellingsovereenkomst van het ontslag te accepteren en daarmee van bepaalde ’voordelen’. Maar wie in beroep gaat tegen zijn ontslag, verliest per direct dat recht en dan vallen werknemers terug op de wettelijke transitievergoeding.

’Onacceptabel’

CNV noemt dit soort praktijken al jaren onacceptabel. Een werknemer behoort volgens de bond zonder consequenties in beroep te kunnen gaan.

IBM heeft ook in andere landen al stevig ingegrepen. In totaal verdwijnen in Europa 8000 tot 10.000 banen bij IBM. Met de ingrepen moeten de kosten worden verlaagd bij de langzaam groeiende IT-dienstentak. IBM telde eind vorig jaar wereldwijd in totaal 350.000 werknemers. Het bedrijf heeft vestigingen in meer dan zeventig landen, waaronder Nederland.