Grootste vakbond KLM stapt in crisis naar rechter

De bond wil dat KLM zich aan de afspraken in de cao houdt dat het laatst binnengekomen personeel ook weer als eerste weg moet. KLM wil nu echter liever een afspiegeling waarbij ontslagen vallen in alle leeftijdsgroepen.

VNC wil dat het zogeheten last-in-first-out-principe dat in de cao is afgesproken behouden blijft. Volgens de vakbond is de duur van het dienstverband bij KLM zo belangrijk bij het carrièreverloop dat daarvan afwijken niet acceptabel is. Verder beklaagt de bond zich erover dat de luchtvaartmaatschappij af wil wijken van de afspraken, maar daar nog geen vastomlijnd plan voor heeft. KLM vroeg vakbonden VNC en FNV Cabine om ideeën.

De discussie is belangrijk omdat bij KLM een grote reorganisatie dreigt. Door het coronavirus is de vraag naar vliegreizen gekelderd en luchtvaartbedrijven verwachten dat het nog jaren duurt voordat het niveau van vorig jaar weer kan worden bereikt. Vakbonden gaven al eerder aan te verwachten dat KLM in juli bekend maakt hoeveel werknemers er weg moeten.

Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend.