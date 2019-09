Prins Bernhard ziet uit naar 3 mei 2020. Ⓒ ANP

Prins Bernhard probeert iedereen te betrekken bij de eerste Formule 1-race na 35 jaar in Zandvoort. „Het wordt één groot festijn”, keek hij in de Paddock Club van het circuit vooruit naar 3 mei 2020. „Met tientallen strandtenten, muzikale optredens en ander entertainment voor mensen die niet per se iets met racen hebben.”