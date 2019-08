Nouryon investeert in Rotterdamse fabriek

Amsterdam - Speciaalchemiebedrijf Nouryon heeft in zijn metaalalkylfabriek in Rotterdam een ​​aantal investeringen gedaan om de efficiëntie te verbeteren en de capaciteit te vergroten. Daardoor kan de voormalige speciaalchemietak van AkzoNobel naar eigen zeggen blijven voldoen aan de groeiende vraag van klanten in de polymerenindustrie.