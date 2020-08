Hoogtevrees nekt beurzen in VS

De S&P 500-index sloot 0,8% lager. De Dow Jones-index daalde 0,4%. De Nasdaq zakte 1,7%.

Tot zo’n twee uren voor de slotbel hing er een overwegend positieve sfeer op Wall Street. Beleggers reageerden opgewekt op het voornemen van president Donald Trump om de vermogenswinstbelasting te verlagen. Ook daalde het aantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames in New York en Californië. Na zeven handelsdagen met winst voor de S&P 500 besloten beleggers in het laatste handelsuur echter wat van hun koerswinsten te verzilveren.

Het aanvankelijke optimisme over de onderhandelingen tussen Democraten en het Witte Huis over een omvangrijk stimuleringspakket verdween ook. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, maakte daar een einde aan met de mededeling dat er van nieuwe gesprekken geen sprake was. Hij benadrukte nog eens dat opnieuw een dag is verstreken waarin de impasse in de onderhandelingen over biljoenensteun voortduurt. Trump ging afgelopen weekend al over tot het per decreet herinvoeren van steunmaatregelen die waren verstreken.

In de Dow Jones was bankconcern JPMorgan de grootste stijger met een plus van 3,2%. American Express werd 1,6% meer waard. De creditcardmaatschappij is in gevorderde onderhandelingen om fintechbedrijf Kabbage over te nemen, meldde persbureau Bloomberg. Kabbage, dat nu onder meer in handen is van investeerders SoftBank en Reverence Capital Partners, zou rond de $850 miljoen moeten kosten. Met Kabbage, dat zich specialiseert in het verstrekken van leningen aan mkb-bedrijven, wil American Express zich sterker op de zakelijke markt richten.

Microsoft (-2,3%) heeft de lancering van het schietspel Halo Infinite op zijn spelcomputer Xbox uitgesteld tot volgend jaar. De vertraging is mede het gevolg van de wereldwijde coronapandemie. Voor Microsoft is de vertraging een tegenvaller, omdat de nieuwste game in de Halo-serie was bedoeld om de verkopen van de nieuwste Xbox aan te jagen. Die Xbox X is vanaf november beschikbaar.

Qualcomm klom 3,2% na een voor het bedrijf gunstige uitspraak van de rechter. In een hoger beroep werd een verbod op het licentiebeleid van de chipmaker naar de prullenbak verwezen. In de eerdere zaak besloot de rechter dat Qualcomm ’onredelijk hoge bedragen’ vroeg voor het gebruik van zijn patenten. Bovendien zette de chipmaker toegang tot zijn producten in als drukmiddel in de onderhandelingen. Het Amerikaanse bedrijf stelde in de beroepszaak dat de manier waarop het licenties afgeeft juist de innovatie in de industrie ten goede komt. Ook hebben andere chipmakers volgens Qualcomm gewoon toegang tot zijn technologieën.

Verffabrikant PPG (+4,5%) verhoogde zijn omzetverwachting voor het derde kwartaal. Het bedrijf zag de verkopen in juli sterk toenemen.

Canada Goose werd 5,2% minder waard. De maker van donsjassen heeft te maken met minder activiteit in zijn heropende winkels. Tegelijkertijd trof de crisis het bedrijf in de rustigste tijd aangezien donsjacks beter verkopen richting de winterperiode.