Zonnige sfeer op Wall Street

Rond 20.05 uur stond de Dow Jones-index 1,2% in het groen. De breed samengestelde S&P 500-index steeg 0,6%. De Nasdaq daalde juist 0,1%.

Trumps opmerking over de vermogenswinstbelasting kwam in een context van vastgelopen onderhandelingen met Democraten over een nieuw omvangrijk steunpakket. Over het slagen van die gesprekken klinkt nu weer meer optimisme, onder andere bij minister van Financiën Steven Mnuchin.

In de Dow Jones was bankconcern JPMorgan de grootste stijger met een plus van 5,3%. Vliegtuigfabrikant Boeing ging 4,4% omhoog.

Op Wall Street deden ook luchtvaartaandelen het goed na opbeurende cijfers van de Amerikaanse overheid over aantrekkende passagiersaantallen bij vliegmaatschappijen. Delta Air Lines steeg 4,2%. United Airlines won 2%.

Creditcardmaatschappij American Express (+3,4%) is in gevorderde onderhandelingen om fintechbedrijf Kabbage over te nemen, meldde persbureau Bloomberg. Kabbage, dat nu onder meer in handen is van investeerders SoftBank en Reverence Capital Partners, zou rond de $850 miljoen moeten kosten. Met Kabbage, dat zich specialiseert in het verstrekken van leningen aan mkb-bedrijven, wil American Express zich sterker op de zakelijke markt richten.

Qualcomm schoot 4% omhoog na een voor het bedrijf gunstige uitspraak van de rechter. In een hoger beroep werd verbod op het licentiebeleid van de chipmaker naar de prullenbak verwezen.

Verffabrikant PPG (+4,7%) verhoogde zijn omzetverwachting voor het derde kwartaal. Het bedrijf zag de verkopen in juli sterk toenemen.

Canada Goose werd 4,1% minder waard. De maker van donsjassen heeft te maken met minder activiteit in zijn heropende winkels. Tegelijkertijd trof de crisis het bedrijf in de rustigste tijd aangezien donsjacks beter verkopen richting de winterperiode.