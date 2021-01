Kabinet: €7,6 miljard extra voor steun ondernemers

Minister Koolmees (Sociale Zaken) meldt dat hij het maximale percentage van de zogenoemde NOW-regeling omhoog schroeft. Bedrijven kunnen nu maximaal 80 procent van hun loonsom vergoed krijgen, als hun onderneming helemaal stil is komen te staan.

Dat gaat omhoog naar 85 procent. Bedrijven mogen nog altijd met behoud van steun hun loonsom met 10 procent naar beneden brengen, bijvoorbeeld door mensen te ontslaan of een loonoffer te vragen.

Het is niet de enige uitbreiding van de steun die Koolmees, samen met zijn collega-ministers Hoekstra (Financiën) en Van ’t Wout (Economische Zaken), donderdagmiddag gaat presenteren.

Het kabinet draait ook aan de knoppen van de steun voor vaste lasten. Bedrijven kunnen straks tot een maximum van 85 procent vergoed krijgen, dit was nog 70 procent.

Ruimer

Daarnaast komt er een ruimere bovengrens bij deze steun. Die lag tot nu toe op 90.000 euro per kwartaal, dat wordt 330.000 (voor bedrijven tot 250 medewerkers) of 400.000 euro (meer dan 250 medewerkers).

Dat onderscheid betekent dat de compensatie niet langer meer alleen maar is aan te vragen door mkb’ers met maximaal 250 mensen in dienst. De minimumcompensatie gaat ook omhoog, van 750 naar 1500 euro, om kleine ondernemers tegemoet te komen.

Bovendien komt er een nieuwe voorraadvergoeding voor winkeliers die door de lockdown dicht moesten. In december kwam het kabinet ook al met zo’n vergoeding, die toen een maximum van zo’n 20.000 euro had. De nieuwe vergoeding wordt een opslag van 21 procent bovenop de vergoeding van vaste lasten, het maximum gaat naar 200.000 euro.

Starters

Het kabinet komt nu ook met een regeling voor startende ondernemers, iets wat tot nu toe nog niet lukte. Die geldt voor zij die in de eerste helft van 2020 zijn begonnen. „Het was ingewikkeld en duurde lang”, zegt Van ’t Wout. Er komt een aparte regeling, maar moet nog uitgewerkt worden en het loket gaat waarschijnlijk pas in mei open.

Daarnaast komt er nog een garantiefonds voor evenementen, van 300 miljoen euro. Organisators van bijvoorbeeld festivals kunnen daar aanspraak op maken, zodat zij al wel kunnen beginnen met het festival op poten zetten. Mocht dat door het coronavirus toch niet door kunnen gaan, dan mogen zij voor de kosten aankloppen bij het fonds.

Het nieuwe steunpakket, dat 7,6 miljard euro gaat kosten, is de uitkomst van lange onderhandelingen tussen kabinet, werkgevers en vakbonden donderdagmiddag.

Taaie onderhandelingen

Die verliepen moeizamer dan gedacht. De sociale partners wilden graag een oplossing voor de grote schulden waar bedrijven nu tegenaan lopen en compensatie voor coronaverlof voor ouders die zitten met kinderen die nu niet naar school mogen. Maar daar is nog geen oplossing voor gekomen.