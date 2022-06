Consumentenbond onderzoekt massaclaim tegen Schiphol

Dat meldt de belangenbehartiger vrijdag.

De luchthaven gaat in de zomer vluchten schrappen, waardoor mogelijk veel mensen hun vakantie in het water zien vallen. De bond vindt dat Schiphol dat moet compenseren.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond: "De planning van vluchten gebeurt maanden van tevoren en het is ook bekend hoeveel vluchten er gemiddeld in een normale zomervakantie van de luchthaven vertrekken. Het is onbegrijpelijk dat zo kort voor de zomer de paniek uitbreekt en reizigers de dupe zijn. Dit is amateurisme ten top."

De luchthaven legt zichzelf een maximaal aantal reizigers per dag op deze zomer en daarom moeten er mogelijk vluchten worden geschrapt.