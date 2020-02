Het Bilderberghotel in Oosterbeek Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Vraag aan een ondernemer hoe het gaat in zijn of haar bedrijf en het antwoord is steevast: geweldig! Tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen lager opgeleiden en hoger opgeleiden, tussen mannen en vrouwen, tussen jong en oud, ze zijn allemaal non-existent in de bedrijven. Stel diezelfde vragen, maar dan over de samenleving als geheel en de ondernemers zijn somber en negatief.