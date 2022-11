Westen wil snel prijsplafond op Russische olie, maar ruziet over hoogte

Olie is een belangrijk exportproduct van Rusland. Om de oorlogskas van president Vladimir Poetin te raken hebben de grootste economieën van het Westen (G7) begin september afgesproken om een prijsplafond voor Russische olie in te voeren die per zee wordt vervoerd. De sanctie zou op 5 december moeten ingaan, tegelijkertijd met het Europees embargo op Russische ruwe olie.

Strafmaatregel

Voor Moskou kan de strafmaatregel vervelende gevolgen hebben voor de schatkist. Het verschepen van Russische olie zal niet meer toegestaan zijn, tenzij de prijs zich onder het plafond bevindt. Maar bij welk bedrag raak je Moskou nu echt?

De G7 wil Russische olie aftoppen op een bedrag tussen de 65 en 70 dollar per vat. Dat is in de buurt van de huidige marktprijs. Met productiekosten van rond de 20 dollar per vat blijft Rusland dus verdienen aan het zwarte goud.

Onacceptabel

Enkele Oost-Europese landen, waaronder Polen, vinden dat onacceptabel. Ze willen plafond onder de 30 dollar. De Oekraïense president Zelenski heeft zaterdag opgeroepen om voor een bedrag te kiezen tussen 30 en 40 dollar.

Aan de andere kant van het touw trekken zeevarende naties Griekenland, Malta en Cyprus. Deze landen vinden een prijsplafond onder de 65 dollar per vat onbespreekbaar. De EU-lidstaten gaven zichzelf tot vorige week woensdag de tijd om tot een akkoord te komen. Dat is mislukt: maandag doen ze een nieuwe poging. Volgens ingewijden is de afloop moeilijk te voorspellen. Een eventueel compromis moet ook nog op de zege kunnen rekenen van de G7.