Column: Voorsorteren voor beste kwartaal AEX

Slechte maanden „Er zijn drie soorten leugens: leugens, grote leugens en statistieken.” Dus hebben we niets aan statistieken en cijfergeneuzel? Ik vind het altijd wel interessant om te weten of er goeie en slechte maanden zijn als het gaat om AEX resultaten. En wat blijkt dan uit de gehele geschiedenis van onze beursbarometer? Dat gemiddeld gezien de maanden augustus en september de slechtste beleggingsmaanden zijn. Dit impliceert tevens dat het derde kwartaal gemiddeld het minste oplevert. Welnu, we hebben september nog te gaan, waarvan we weten dat historisch gezien de negende maand gemiddeld een -1,7% scoort. Dat is dan meteen het slechte nieuws betreffende de getallen. Het goede nieuws is dat we aan de vooravond staan van het beste kwartaal van elk jaar. Gemiddeld scoort het 4e kwartaal een plus van ruim 4%, met een waarschijnlijkheid van 75%, toch leuke cijfers.

Sub-veld

De ondertoon op het lange termijn speelveld is positief, getuige het proces van hogere toppen en hogere bodems binnen een stijgingskanaal. Bovendien worden de candles boven de SMA als trendvolgende indicator geplaatst. De SMA lijn ligt rond 505 in het veld, dus er is voldoende ruimte voor correctie, zonder dat de trend in gevaar komt. Op moment van schrijven staat de AEX midden in het stijgingskanaal met de swingteller op een magere +1 stand en met de eerste steun op afgerond 535 en eerste weerstand op 586, twee bekende niveaus neem ik aan. Dit impliceert een sub-veld binnen het stijgingskanaal, anders gezegd, heen en weer zwiepen tussen rood en groen, totdat de index over een van deze krijtstrepen wordt geduwd. Hamvraag is uiteraard wie uiteindelijk als overwinnaar de arena verlaat. Zijn dat de beren, die onder 535 vrij baan hebben richting de onderkant van het stijgingskanaal rond 505? Of zijn het de bulls die opstomen naar 586 om daarna hun parade te vervolgen richting de trendkanaallijn tot boven de 600 grens?

Troeven uitspelen

Als ik dan denk in termen van meest waarschijnlijke scenario, dan stel ik vast dat de bulls de meeste troeven in handen hebben. Maar gaan zij deze meteen in september uitspelen? De cijfers tonen immers aan dat september niet goed scoort. Dan toch eerst nog wat zwabberen om pas in het vierde kwartaal overtuigend noordwaarts te bewegen? Toch nog wat tiktakken rond de middenstip om daarna de rand van het veld op te zoeken? Dit alles is goed mogelijk, het zit immers verpakt in de grafiek. En weet u, de getallen en statistieken zijn dan wellicht leugens, de grafiek liegt nooit.

Disclaimer

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.