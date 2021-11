Kifid: toch geen ruimere advocatenkeuze

Mensen met een rechtsbijstandsverzekering hebben toch alleen het recht om een eigen advocaat te kiezen als hun zaak voor de rechter komt.

De beroepscommissie van financieel klachteninstituut Kifid heeft dat bepaald nadat de geschillencommissie van het klachteninstituut eerder nog bepaalde dat verzekerden veel vaker een eigen advocaat mochten kiezen in plaats van een jurist van de verzekeraar. Dat kon de kosten van de rechtsbijstand €138 miljoen tot €345 miljoen laten oplopen, waarschuwde de verzekeaars daarna.

Atlete

Het is al langer mogelijk om bij een gerechtelijke procedure zelf een advocaat te kiezen in plaats van automatisch geholpen te worden door de advocaat van de verzekeraar. Een triathlonatlete kreeg de kosten voor het inschakelen van een sportrechtspecialist echter niet vergoed door verzekeraar DAS. Ze had die advocaat ingeschakeld om, buiten de rechter om, een publicatie over haar te laten rectificeren, maar DAS vond dat het die kosten niet hoefde te vergoeden omdat er geen sprake was van een juridische procedure zoals een rechtszaak.

De atlete stapte daarop naar Kifid en kreeg gelijk van de geschillencommissie van het klachteninstituut. DAS besloot daarop in beroep te gaan en de beroepscommissie draaide de eerdere beslissing weer terug. Daarbij volgde die commissie naar eigen zeggen Europese regelgeving en jurisprudentie. Voor de atlete maakte dat niet uit, want DAS had al toegezegd de eerdere uitspraak na te leven ongeacht wat de uitkomst van het beroep zou zijn.