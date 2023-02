Crypto’s nieuwe roken; strenge reclameregels België voor digitale munt

Consumenten moeten beter worden geïnformeerd over de risico's van investeren in virtuele munten en beter worden beschermd tegen malafide aanbieders, vindt de regering. Daarom heeft ze een koninklijk besluit opgesteld met een aantal concrete maatregelen.

In de reclame moeten alle potentiële risico's voor de consument uitgebreid worden vermeld. Wanneer reclamecampagnes voor cryptovaluta gebruikmaken van de beeltenis van een bekend persoon, dan moet duidelijk worden vermeld dat die ervoor betaald wordt.

Misleidend

De financiële waakhond FSMA gaat er strikt op toezien dat reclame voor virtuele munten niet misleidend of onjuist is. Voor massacampagnes, gericht op minstens 25.000 consumenten, geldt ook een verplichte aanmelding vooraf.

In België, evenals in Nederland, is het aantal cryptogerelateerde advertenties de afgelopen jaren flink gestegen. Crypto is niet meer weg te denken uit het straatbeeld en het voetbalstadion. Er zijn inmiddels duizenden, niet allemaal even betrouwbare, cryptovaluta.