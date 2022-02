Rusland waarschuwt voor verdubbeling gasrekening: zit Europa klem?

Premium Financieel

’Inval Russen in Oekraïne drijft olieprijs snel boven $100’

Met de inval van Russische militairen in Oekraïne zal de olieprijs snel boven $100 per vat stijgen. Het doorkruisen van die grens zal direct een groot aantal ingelegde handelsposities activeren. Een stijging naar $105 tot $110 per vat is dan direct mogelijk, zo constateren zakenbanken reagerend op h...