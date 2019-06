Column: ’Morgen kan alles’

Onder het mom ’morgen kan alles’ spoort de reclame aan tot nadenken over je toekomst en de baan die daarin bij past. Van pakketjes bezorgen met drones tot mijn persoonlijke favoriet: het plaatsen van stalen balken door een man in een robotpak.

Veranderingen van alledag

Het verdwijnen van banen en het veranderen van de arbeidsmarkt is van alledag zou je denken. Maar het tempo van veranderen lijkt wel omhoog te gaan. Met name gedreven door technologische ontwikkelingen.

Maar ook andere factoren spelen hierbij een rol, zoals vergrijzing dat op zichzelf zorgt voor een groeiende vraag naar zorg. Volgens een rapport van McKinsey zal (bij een gematigd scenario) in een westers land circa 24% van de beroepsbevolking voor 2030 van beroep moeten veranderen. Daarvan maakt 8% zelfs een stap naar een andere beroepsklasse.

Een sector die zeker geraakt gaat worden, is de kolenindustrie. In Europa zijn naar schatting 185.000 mensen hierin werkzaam. En dat gaat snel veranderen volgens Francesco Starace. Starace is de CEO van de Italiaanse energiemaatschappij Enel. Hij geeft in de Financial Times aan dat door de steeds goedkoper wordende zonne- en windenergie, de levensvatbaarheid van kolen nog zo’n 10 jaar is.

De snelheid van het verdwijnen verschilt per land. The Labour Party in Groot-Brittannië betoogt klimaatneutraliteit in 2030.In Duitsland wordt in principe doorgegaan met het gebruiken van de grondstof tot 2038. Het kan heel goed zijn dat het eerder stopt.

De roep om een complete stop neemt hand over hand toe. En hoe ga je als bedrijf aan investeerders uitleggen dat je nog investeert in deze doodlopende weg? Naast kolen schetst Starace een vergelijkbaar scenario voor alle vervuilende vormen van energieproductie.

Mooie woorden in plaats van daden

Het mooie aan de opstelling van Starace is dat hij aangeeft dat het geen zin heeft om een strijd aan te gaan waarvan je op voorhand weet dat je gaat verliezen.

Beter kun je je voorbereiden op een toekomst waar volgens de topman een rol is weggelegd voor zowel bedrijven als voor overheden om te zorgen voor een soepele transitie naar nieuwe banen. In dat licht is het opvallend dat volgens de Duitse NGO Urgewald, Enel zelf nog steeds uitbreidingsplannen heeft voor nieuwe kolencapaciteit in Chili.

Urgewald deelt deze informatie via de website: https://coalexit.org/ . De organisatie geeft inzicht in bedrijven en hun belang in de kolenindustrie. Een mooie manier om te zien of bedrijven plannen hebben om het kolenverbruik uit te breiden.

En daarmee volgens Starace de verkeerde kant op te bewegen. ’Morgen kan alles’, maar dan moeten zijn mooie woorden wel tot uiting komen in concrete daden. Uiteraard moeten medewerkers zelf ook in beweging komen. Niets doen is geen optie…… hoewel je dan wel veel tijd over hebt om je te ergeren aan die storende reclame-onderbrekingen.

Dennis van der Putten is director Sustainability & Strategy bij ACTIAM