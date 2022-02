Verplichte coronaprik en anders boete? Trap er niet in!

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor de e-mail, die als enig doel heeft om nietsvermoedende ontvangers geld uit de zak te kloppen.

Vaccinatie tegen corona is niet verplicht en op het niet-halen van de prik staat geen boete. Vaccinatie tegen het coronavirus kost ook geen geld.

Wie wel op de link in de valse e-mail klikt om een afspraak te maken, komt uit in een betaalomgeving waar het geld overgemaakt moet worden. In de valse e-mail wordt gezegd dat als je geen afspraak maakt, je per post een boete krijgt ’voor overtreding van het coronabeleid’ van maar liefst €895,50.

Eerder maakten criminelen misbruik van de coronacrisis door bijvoorbeeld zogenaamd vanuit Rabobank mails te sturen over een ’antibacteriële bankpas’ (corona is geen bacterie, maar een virus). Wie op de link klikte, werd dan gevraagd om de inlogcodes voor hun internetbankieren. Het is uiteraard niet aan te raden om die gegevens in te vullen.