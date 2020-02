ACM houdt overname LOI door NCOI tegen

De overname wordt nog niet goedgekeurd, meldt de toezichthouder, die stelt dat de effecten van de overname op de prijs en de kwaliteit van het onderwijsaanbod preciezer in kaart moeten worden gebracht.

NCOI maakte in november bekend de LOI te willen overnemen. De ACM moet nagaan of er na een overname voldoende concurrentie overblijft. In dit geval gaat het volgens de toezichthouder over de gevolgen op verschillende deelmarkten, zoals bijvoorbeeld voltijds- of deeltijdonderwijs.

NCOI versterkte zijn marktpositie in 2017 al door concurrent Luzac over te nemen.