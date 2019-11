Column: Nederlandse bank midden in de woestijn

Minister Wopke Hoekstra Ⓒ ANP

’Hiermee is de bijzondere situatie beëindigd waarbij de Nederlandse Staat een belang had in een Saoedische bank.” Met die woorden nam minister van Financiën Wopke Hoekstra vorige week afscheid van de aandelen van Nederland in de Saudi British Bank (SABB), de bank die vorig jaar de Saudi Hollandi Bank (sinds 2016 Alawwel Bank geheten) overnam met een aandelenruil. De Staat verkocht de 75 miljoen aandelen voor €523 miljoen.