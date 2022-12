Premium Het beste van De Telegraaf

Gouden beleggingskans? Pas op voor deze tien malafide clubs

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Wees voorzichtig als je per telefoon, chat of mail wordt benaderd met ’prachtige beleggingskansen’. Ⓒ Getty Images/Westend61

Amsterdam - Wie wil er in tijden van inflatie en lage spaarrente niet wat extra’s verdienen? Toch is het zaak voorzichtig te zijn als je wil gaan beleggen. Niet alle bedrijven die online of telefonisch heel betrouwbaar kunnen lijken, zijn dat ook. Voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) reden om extra te waarschuwen voor tien beleggingsbedrijven.