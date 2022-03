Beursblog: Japanse beurs veert op; toeristensector China in de lift

In Azië was het beeld donderdag verdeeld. De beurs in Japan vond de weg omhoog , terwijl de beurs in Shanghai tussnentijds enige terrein moest prijsgeven na de mindere gang van zaken in de Chinese dienstensector. Verder bleef de aandacht gericht op de ontwikkelingen in Oekraïne, waar de strijdende partijen vandaag gesprekken gaan voeren.