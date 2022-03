Beursblog: Wall Street houdt verlies beperkt na tik voor AEX

Door Johan Wiering

Donderdag gingen de Europese beurzen onderuit door toegenomen zorgen over de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Maar in de VS zien beleggers veel minder reden om massaal uit aandelen te stappen. De Dow Jones staat zelfs iets hoger.