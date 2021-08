Premium Financieel

Stéphane Bancel is de Steve Jobs in de biotechsector

Stéphane Bancel heeft het helemaal gemaakt als topman van Moderna, dat wereldwijd een koploper is in de levering coronavaccins. Zijn aandelenbelang van 8% is inmiddels $7 miljard waard en binnen de sector wordt hij op handen gedragen. Maar wie niet top presteert binnen het Amerikaanse biotechbedrijf...