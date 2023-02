Microsoft: maximaal 50 vragen per dag voor nieuwe zoekmachine

„Zoals we eerder al meldden, kunnen zeer lange gesprekken voor de nieuwe zoekmachine verwarrend werken”, schrijft Microsoft vrijdag in een blog. De mededeling van het techconcern komt enkele dagen nadat verschillende buitenlandse media meldden dat de nieuwe functionaliteit in de zoekmachine niet altijd betrouwbaar en soms zelfs gevaarlijk is.

De kunstmatige intelligentie die Microsoft aanbiedt, is ontwikkeld door OpenAI, het bedrijf achter het populaire programma ChatGPT. Wie de volledige kunstmatige intelligentie-functionaliteit in Bing wil gebruiken moet geduld hebben. Er is een wachtlijst.