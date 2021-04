ACM onderzoekt klachten over warmteleveranciers

Warmte Koude Opslag (WKO) is een vorm van energieopslag in de bodem. Consumenten klaagden onder meer dat zij zich bijna dagelijks zorgen maken of ze wel of niet warm kunnen douchen en of ze het huis wel warm kunnen krijgen.

Een deel van de klachten ging over de vele storingen, stelt de ACM vast. In de Warmtewet is geregeld dat een warmteleverancier bij storingen een compensatie moet betalen. Ook moet de leverancier storingen registeren en bij storingen van langer dan 8 uur uit zichzelf al een compensatie uitkeren. Ook bij te lage temperaturen van het geleverde water moet een leverancier een terugbetalingsregeling afspreken met een bewoner.

Volgens de bewoners registreren de leveranciers de storingen niet altijd goed. Ook geven zij aan dat de warmteleveranciers geen terugbetaling hebben gedaan voor de slechte kwaliteit van warmte.

Bekijk ook: Warmteleverancier moet periodieke aansluitkosten terugbetalen

Ook klaagden de bewoners over de hoge tarieven. „Zij hebben het gevoel een bijdrage te leveren aan de energietransitie met een mooie warmtevoorziening, maar ze moeten veel betalen. En dan ook nog eens voor een systeem met allerlei problemen”, zo vat de ACM hun klachten samen. De consumentenwaakhond gaat nu onderzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat de consumenten krijgen waar ze recht op hebben.