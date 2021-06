Bitcoin-machines ’als schroot’ verkocht na Chinees cryptoverbod

Een voorbeeld van een ’mining-farm’: duizenden gespecialiseerde computers zijn met grote rekenkracht bezig vanuit softwarecodes cryptomunten te ’minen’ of produceren. (Bitfarms heeft geen relatie tot dit artikel) Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Prijzen van gespecialiseerde computers om bitcoins te maken zijn aan het instorten. Sinds China een verbod heeft uitgesproken over de handel in cryptomunten en het ’minen’, stokt de vraag naar deze krachtige kleine computers. Die gaan in China ’als schroot’ van de hand.