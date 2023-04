Minister Harbers in beroep tegen uitspraak over krimp Schiphol

De rechter oordeelde in een kort geding eerder deze maand dat de Staat hiervoor niet de juiste procedures had doorlopen. „De uitspraak is niet in het belang van de omwonenden van Schiphol”, licht Harbers zijn besluit toe in een brief aan de Tweede Kamer.

De rechter oordeelde vorige week woensdag dat de minister het mes niet in de luchthaven mag zetten zonder overleg met alle belanghebbenden, de zogeheten ’balanced approach’ die verplicht is op basis van Europese en mondiale regels. Ook alternatieven moeten daarin gewogen worden. Luchtvaartmaatschappijen KLM en Delta zeggen een alternatief voor krimp te hebben, maar tot nu toe wilde minister Harbers daar niet naar kijken. KLM zegt in een reactie dat het zich voorbereidt op het hoger beroep.

„Wij betreuren het beroep. Het was immers overduidelijk dat de juiste stappen niet zijn doorlopen. Wij hebben eerder aangegeven dat we hetzelfde willen als de politieke en omwonenden, minder geluid en overlast. Daartoe zijn andere wegen te bewandelen dan grof het mes zetten in het aantal vliegbewegingen met alle gevolgen van dien voor banen en bereikbaarheid”, zo reageert voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin. Vanuit de hele wereld wordt met belangstelling gekeken naar de strijd om de verlaging van het aantal vliegbewegingen van Schiphol, dat vorig jaar ineens uit de hoge hoed kwam van het kabinet.

Luchthaven Schiphol schaarde zich ruim twee maanden geleden achter het krimpplan, waarmee een bres werd geslagen in het front van de luchtvaartsector. De nationale luchthaven heeft als taak om vliegverkeer af te handelen.De vakbonden geven aan een hoger beroep van de bewindsman wel verwacht te hebben. „Het is jammer dat hiermee onduidelijkheid blijft voor alle betrokkenen. De rechter is duidelijk geweest dat de zorgvuldige procedure die hier voor staat door de overheid niet is doorlopen. De overheid zou zich als betrouwbare partner op moeten opstellen in plaats van de hoekjes af te snijden. Ook dát is in het maatschappelijk belang”, zo meldt een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Voorman Chris van Elswijk van de Vakbond Nederlands Cabinepersoneel zegt dat het hoger beroep perfect illustreert dat de minister zijn eigen weg kiest. „Zonder enig respect voor een goed proces en overleg.”

De bewoners uit de Omgevingsraad Schiphol zijn blij dat de Staat in beroep gaat. „De balans tussen tussen vliegen en onwonenden wil de minister herstellen. Dat betekent dat Schiphol terug moet in het aantal vluchten”, zegt voorman Matt Poelmans.

Luchtvaartjurist Pablo Mendes de Leon is enigszins verbaasd, omdat de rechter volgens hem vorige week helder oordeelde over de belangenafweging die nog moet plaatsvinden. „Ik ziet het beroep als een stap waardoor de minister zich later kan verweren tegen omwonenden dat alles is geprobeerd. De bewindsman ontkomt niet aan een procedure volgens Europese of internationale spelregels. Als hij die vorig jaar meteen had gevolgd, dat was hij nu al een stuk verder geweest. Maar ook als de rechter in hoger beroep oordeelt dat het wel mag, dan zal dit verder aangevochten worden.”