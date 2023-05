Energiebedrijven: houd noodfonds langer open

Volgens branchevereniging Energie-Nederland hadden leveranciers het fonds met extra geld graag langer opengehouden, maar gaat de overheid daar niet in mee.

Energie-Nederland wijst op de vele aanvragen die op het laatste moment nog zijn binnengekomen voor het Tijdelijk Noodfonds Energie. De laatste tien dagen kwamen er 50.000 aanvragen binnen, waardoor het totaal nu op ruim 150.000 staat. Huishoudens hebben wat langer dan aanvankelijk bedacht, tot vrijdag 12.00 uur, de tijd gekregen om compensatie te bemachtigen. Mensen met een laag inkomen komen in aanmerking, als een relatief groot deel van hun inkomen opgaat aan gas, elektra of stadswarmte.

Geld niet op

Volgens de branchevereniging was de verwachting dat het geld in het noodfonds, met daarin tientallen miljoenen euro’s vanuit de overheid en energiesector, al eerder op zou zijn. Maar dat is nu nog altijd niet het geval. „Een aantal betrokken energieleveranciers heeft nog extra financiële middelen beschikbaar gesteld, maar de rijksoverheid heeft aangegeven dat de regeling voor de overheidsbijdrage niet gecontinueerd kan worden”, stelt Energie-Nederland.

Gerichte steun

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een initiatief van onder andere de grote energiebedrijven, zoals Eneco, Essent, Vattenfall, Greenchoice en Budget Thuis. Essent-topvrouw Resi Becker gaf eerder al aan voor een langere openstelling van het fonds te zijn. „Ga als overheid aan de slag met gerichte steun aan huishoudens die krap zitten en maatregelen moeten nemen als het prijsplafond verdwijnt”, zei zij tegen de Telegraaf.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie biedt huishoudens met een inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum (voor een alleenstaande is het sociaal minimum €1378,95, voor gehuwden €1934,45) een verlaging van hun energierekening, zolang ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een relatief groot deel van hun inkomen opgaan aan gas, elektra of stadswarmte.