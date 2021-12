Kinderen toch thuis: heb je recht op vrije dagen?

Financieel

Vakbonden dienen klacht in over kantoorplicht Nouryon

Vakbonden FNV, CNV en VMHP hebben een klacht ingediend bij de Inspectie SZW tegen Nouryon. Kantoorpersoneel van het chemiebedrijf zou verplicht drie dagen per week naar kantoor moeten komen. Dit druist in tegen het huidige overheidsadvies over thuiswerk om de coronacrisis te bezweren.