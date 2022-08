’Private equity trekt de beurs dubieus leeg’

Financieel

Kosten reorganisatie en certificaten zetten mes in winst Triodos Bank

Triodos Bank heeft over de eerste zes maanden van het jaar een lagere winst in de boeken gezet in vergelijking met een jaar eerder. De duurzame bank zette in de meetperiode onder andere geld opzij voor de reorganisatie die de financiële instelling eerder aankondigde. Ook de kwestie rond certificaten...