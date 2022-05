Rente VS met grote stap verhoogd om inflatie te bestrijden

De stap was zorgvuldig voorbereid, voor beleggers en economen was de renteverhoging geen verrassing. Er wordt veel Fed-watchers zelfs nog een tweede stap van 0,5 procentpunt verwacht, bij de vergadering in juni.

Ook kwam de Fed met plannen om de balans af te bouwen. Tijdens de pandemie werden op grote schaal obligaties ingekocht. Dat was om te zorgen dat de rente niet te ver zou oplopen, zodat de Amerikaanse regering genoeg geld kon lenen voor de steunmaatregelen voor de economie.

Lopen die obligaties af, dan wordt daar nieuw schuldpapier mee gekocht. Maar vanaf 1 juni gaat de Fed maandelijks $47,5 miljard aan obligaties niet opnieuw inveseren. Na drie maanden gaat dat bedrag naar $95 miljard.

De hogere rente is nodig om de inflatie af te remmen. Die kwam in april uit op 8,5%, het hoogste punt in ruim 40 jaar. De arbeidsmarkt is bovendien enorm krap, de werkloosheid is maar 3,6%.

Maar slecht nieuws is er ook. In het eerste kwartaal kromp de Amerikaanse economie met 1,4% op jaarbasis, waar gehoopt werd op een groei van 1%.

In maart ging de rente ook al een stap omhoog, toen met 25 basispunten. Het was de eerste verhoging sinds 2018. Later vanavond geeft Fed-voorzitter Jerome Powell een toelichting op het besluit. De vraag is hoeveel duidelijkheid hij dan geeft over het Fed-beleid in de komende maanden.