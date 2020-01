Boels verhoogt bod op Finse branchegenoot

Volgens Boels betekent het nieuwe bod een premie van 36 procent op de slotkoers van 4 november. De Nederlandse machineverhuurder zegt niet hoger te willen bieden. De aandeelhouders van Cramo krijgen tot eind januari om akkoord te gaan. De voorwaarde om de deal te laten slagen is dat 90 procent van de aandeelhouders van het aan de beurs van Helsinki genoteerde bedrijf hun fiat geven.

Boels wil door de overname een leidende speler worden op de Europese markt. De combinatie leidt tot een bedrijf met een jaaromzet van meer dan 1,2 miljard euro. Boels is actief in onder meer de Benelux, Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, terwijl Cramo vertegenwoordigd is in Scandinavië en Centraal- en Oost-Europa.