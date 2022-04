Vijf vragen: is Dolby Atmos het nieuwe stereo?

Premium Financieel

Analyse: horror op de beurs dwingt Netflix tot noodgrepen als reclames

Op Wall Street speelde Netflix woensdag zelf de hoofdrol in een horrorfilm. De streamgigant verloor in één klap $46 miljard aan beurswaarde. Tijdens de coronacrisis groeide Netflix nog flink, maar afgelopen kwartaal daalde voor het eerst sinds tien jaar het aantal abonnees. De prognose is dat er in ...