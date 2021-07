Oude muur redt bouwer van ruim drie ton aan btw en boete

De Belastingdienst vorderde bijna drie ton aan btw en legde het bouwbedrijf ook een boete op wegens het niet afgedragen van die btw. Maar ook in hoger beroep trekt de Belastingdienst aan het kortste eind, zo blijkt uit de deze week gepubliceerde uitspraak.

Het bedrijf kocht de grond met daarop een oude snoepfabriek al in 2002 aan met het plan om daar woningen op te bouwen. Maar vanwege de kredietcrisis wordt het project in 2006 halverwege gestaakt. Van de gesloopte snoepfabriek is een zijmuur van 96 meter lang blijven staan. Die muur blijkt nu cruciaal in deze zaak.

De grond wordt in 2016 doorverkocht aan een andere ontwikkelaar, zonder btw. Volgens de belastinginspecteur betreft het hier verkoop van bouwgrond en moet over de verkoopprijs van ruim €1,4 miljoen wél btw afgedragen worden. Maar die btw-verplichting geldt alleen voor de verkoop van onbebouwde bouwgrond. En daar is met een muur van bijna 100 meter lang en ruim 2 meter hoog op het terrein geen sprake van, zo staat in het arrest. De muur is bovendien twee meter diep gefundeerd en dient nu als grondkering voor het nieuwe bouwproject. Hierdoor is niet een bouwterrein verkocht maar bebouwde grond, en die verkoop is vrijgesteld van btw.