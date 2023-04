Vooral duurdere huizen te koop gezet, betaalbare blijven schaars

Vorige week meldde makelaarsorganisatie NVM een daling van de verkoopprijzen in het eerste kwartaal met ruim 8% vergeleken met vorig jaar. Er stonden in het eerste kwartaal 31.000 woningen te koop. Brainbay, dat voor de NVM het cijferwerk doet, heeft nader onderzoek gedaan naar het soort huizen dat in de verkoop staat.

In de prijsklassen tussen de vier en vijf ton staan liefst 111% meer woningen te koop dan een jaar geleden, zo blijkt. Bij huizen tussen €500.000 en €750.000 is dat zelfs +146%.

Maar in de lagere segmenten is het aanbod veel beperkter toegenomen. Bij huizen tussen €250.000 en €300.000 kwam er 62% meer aanbod. In de halve ton daarboven is het +68%.

Aanmeldingen

De groei van het aanbod kwam sowieso tot stilstand in het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal aanmeldingen zakte zelfs naar het laagste punt sinds 2014. In alle prijsklassen tot €500.000 zakte het aantal te koop gezette woningen. In de laagste prijssegmenten waren het er zelfs ruim 20% minder.

Brainbay signaleert wel „een positieve noot” voor huizenzoekers in de lagere segmenten. Zij hebben minder concurrentie van huizenbeleggers. In het eerste kwartaal van 2022 waren beleggers nog verantwoordelijk voor 6,7% van de gekochte woningen. Inmiddels is hun aandeel gedaald naar 4,4%.