AEX trapt op de rem met terugval onder 520 punten

De AEX-index noteerde rond kwart voor vier 0,4% in de plus bij 518,48 na eerder nog boven de 420 punten te zijn gestegen. De AMX-index ging 1,1% vooruit naar 713,08 punten.

De Duitse DAX-index won 1%, de CAC 40 haalde 0,9% winst binnen. De Londense beurs is dicht is vanwege een feestdag voor bankiers.

In de middag kwam een dramatisch Amerikaans banenrapport naar buiten. Als gevolg van de coronacrisis is de werkloosheid vorige maand opgelopen van 3,8% naar 14,7% van de beroepsbevolking. Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Capital Partners benadrukt dat vooraf nog slechtere cijfers over de arbeidsmarkt in de VS werden voorzien. „Vooral werknemers met de lage lonen zijn massaal op straat gezet. Door de flexibele arbeidsmarkt in de VS kunnen mensen echter ook snel weer worden aangenomen bij een versoepeling van de coronamaatregelen, al zal naar verwachting de afname van de werkloosheid minder snel verlopen. Zo is de uitbraak van het coronavirus aan de oostkust vooral in de regio New York groter dan in de westkust.” Wall Street hield bij de start de vaart erin.

Het nieuws dat China en Amerika hebben toezegd om zich te houden aan de voorwaarden van de tussentijdse handelsdeal die in januari werd afgesloten, droeg sterk bij aan de verdere opleving van de koersen op het Damrak. „Het lijkt er op dat president Trump bij het bepalen van zijn handelsbeleid met China sterkt kijkt naar de reactie van de aandelenmarkten en de kansen op zijn herverkiezing in november”, meent Westerterp.

Hij houdt er rekening mee dat na de scherpe opleving in de voorbije weken de koersen op het Damrak per saldo zijwaarts gaan bewegen. „Beleggers hebben al een flinke voorschot genomen op het geld strooien door de overheden wat ook bij grote bedrijven terecht zal komen. Bovendien kijken ze economisch vaak al voorbij de malaise voor dit jaar. Veel zal de komende tijd afhangen van het verloop van het coronavirus en of de lockdowns bij een nieuwe uitbraak van het virus weer gaan terugkeren. Het zal me in ieder geval zeer verbazen als de AEX in een rechte lijn weer naar de 600 punten gaat. Het belangrijkste voor beleggers is echter dat de rust op de aandelenmarkten weer wat terug gaat keren. ”

Een dag eerder zat de stemming er al goed in na sterk meevallende cijfers over de Chinese export. ,,Er is geen breed herstel, de beurzen steunen op slechts een paar pijlers”, zo nuanceert ING-marktanalist Simon Wiersma de beursbewegingen. Beleggers wachten op nog meer steun van centrale banken en overheden en zijn ondertussen aan het bodemvissen, stelt hij.

ING fors ingekocht

Bij de hoofdfondsen werd ING na een 40% winstdaling over het eerste kwartaal 3,9% hoger gezet na een grotere winst bij de start Analisten hadden vooraf een grotere teleurstelling ingeprijsd. Een goede prestatie, oordeelde KBC. Jefferies stelt dat ING de kosten goed onder controle houdt, maar verlaagde bij zijn koopadvies het koersdoel van €13,3 naar €8,50. Volgens Westerterp zal vooral met spanning worden gekeken naar de opvolging van boegbeeld Hamers die het bankconcern digitaal sterk heeft gemaakt. ABN Amro dikte 0,8% aan.

Techinvesteerder Prosus viel ook in de smaak met een vooruitgang van 3,3%.

Het aandeel Adyen boekte een winst van 2,7% naar een recordstand van €979 te hebben neergezet. Het aandeel reageerde daarmee op de meevallende prognose die concurrent PayPal gisteravond naar buiten bracht.

Bij de dalers werd Galapagos 2,6% goedkoper na de gemelde toename van het nettoverlies over het eerste kwartaal. KBC sprak zich uit over de ’comfortabele’ kaspositie van €5,7 miljard van de biotechnoloog. Degroof Petercam zetten zijn koopadvies voor het bedrijf terug naar houden. Ahold Delhaize kwam ook iets verder onder druk en leverde 1,3% in. Verzekeraar Aegon keek aan tegen een verlies van 0,9%.

Chemiebedrijf DSM viel 0,6% terug. Berenberg Bank bevestigde zijn koopadvies, bij een verhoogd koersdoel van €120.

In de Midkap deed meststoffenproducent OCI uitstekende zaken met een stijging van 6,3%. En bewoog Air France KLM 1,9% hoger in reactie op het akkoord dat het met Frankrijk voor €7 miljard staatssteun heeft ondertekend.

In Nederland onderhandelt Air France KLM over de voorwaarden om €2 miljard tot €4 miljard euro steun voor KLM te krijgen. ING-analist Mulder is, bij een houden-advies op een €8-koersdoel, terughoudend. Er moet €3 miljard aan kapitaal komen, terwijl de Nederlandse overeenkomst niet zeker is, stelt hij.

Heijmans schoot 5,1% omhoog. Beleggers reageerden verheugd op de melding van de bouwer in het afgelopen kwartaal nauwelijks last te hebben gehad van de coronacrisis. Voor KBC is de impact ’minder dan gevreesd’. ING-analist Tijs Hollestelle, die een koopadvies hanteert bij een koersdoel van €10,50, beoordeelt de bouwproductie en het orderboek als ’positief’.

Metalenleverancier AMG ging vandaag €0,20 ex-dividend.

Van Lanschot Kempen ging met 5% in herstel na de zwak ontvangen kwartaalcijfer van donderdag.

Alfen werd 2% meer waard. Hedgefondsen Sycomore en Marshall Walace vergrootten hun belang in de producent van laadpalen.

Iedere ochtend gratis een selectie van financieel nieuws? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.