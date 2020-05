ING en Heijmans gewild op groen Damrak

De AEX-index noteerde rond 11 uur, na 2,1% winst donderdag, 0,6% stijging bij 519,6 punten. De AMX-index stond toen 1% hoger bij 713,4 punten.

De impact van de corona crisis klonk door in de Duitse exportdaling: -11,8% van februari naar maart. Siemens trok zijn outlook in, na een winstdaling van €1,9 miljard naar €697 miljoen.

De Duitse DAX-index won 0,8%, de CAC 40 haalde 0,6% winst binnen. De Londense beurs is dicht.

Aziatische markten boden rugwind. De Nikkei in Tokio steeg 2,6%. Delegaties van de VS en China kwamen tot elkaar voor hun handelsdeal, die in januari afgerond moet worden. Zij beloofden ’gunstige voorwaarden’ te scheppen.

Ook zeggen de landen meer samen te werken rond de gezondheidszorg. Vorige week gaf de Amerikaanse president Donald Trump China nog de schuld van de virusuitbraak, en dreigde hij met nieuwe handelstarieven.

De Dow Jones-index sloot donderdag met 0,9% winst. Technologiebeurs Nasdaq (+1,4%) kwam net onder de 9000 punten; het hoogste punt sinds begin dit jaar.

"Geen breed gedragen herstel"

Beleggers keken uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid dat om 14.30 naar buiten komt. Naar verwachting hebben 22 miljoen mensen hun baan verloren. Het werkloosheidscijfer zou van 4,4% in maart naar 16% gaan, een record sinds 1948. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, gaat er van uit dat gelet op de sombere ADP-cijfers over de private sector in de VS een nieuwe koude douche op de Amerikaanse arbeidsmarkt in het verschiet ligt. „Ondanks de massawerkloosheid in Amerika lijken beleggers zich vooral op te trekken aan de fiscale- en monetaire stimuleringsmaatregelen die eerder zijn genomen om de economische schade door de coronacrisis te dempen. De harde daling van de winstgevend bij veel bedrijven baart echter wel zorgen.”

,,Er is geen breed herstel, de beurzen steunen op slechts een paar pijlers”, zo nuanceert ING-marktanalist Simon Wiersma de beursbewegingen. Beleggers wachten op meer steun van centrale banken en overheden en zijn ondertussen aan het bodemvissen, stelt hij.

De euro ging een fractie hoger tegen €1,0827. Brentolie werd 3% duurder tot $30,33 per vat. De Duitse 10-jaarsrente noteerde -0,5510%, de vergoeding voor de Nederlandse staatslening zakte tot -0,268%. Goud steeg licht tot $1710. Bitcoin ging 1,3% terug tot $9754.

ING fors ingekocht

Bij de hoofdfondsen werd ING na een 40% winstdaling over het eerste kwartaal direct 7% hoger gezet en zakte wat af tot 4,5% winst. Analisten hadden een grotere teleurstelling ingeprijsd. Een goede prestatie, oordeelde KBC. Jefferies stelt dat ING de kosten goed onder controle houdt, maar verlaagde bij zijn koopadvies het koersdoel van €13,3 naar €8,50. ING werd met 9 miljoen stuks veruit het meest verhandeld.

Staalmaker ArcelorMittal kreeg een nieuwe kredietlijn en won 2,8% bovenin de AEX. Chiptoeleverancier ASMI steeg 2,8%. ABN Amro kreeg er 2,3% bij.

Het aandeel Adyen (+0,8%) reageerde deels op de koersstijging met 14% op Wall Street van concurrent PayPal na goede kwartaalresultaten.

Galapagos werd 1% duurder. KBC sprak zich uit over de ’comfortabele’ kaspositie van €5,7 miljard van de biotechnoloog. Degroof Petercam zetten zijn koopadvies voor het bedrijf terug naar houden.

Chemiebedrijf DSM steeg 0,4%, Berenberg Bank bevestigde zijn koopadvies, bij een verhoogd koersdoel van €120.

Aan de verkoopkant leidden Aegon (-2,4%), Shell (-2%), ASR (-0,7%) en Ahold Delhaize (-1%) de verliezerslijst.

Bij de middelgrote fondsen ging meststoffenproducent OCI met een stijging van 5% aan kop. En bewoog Air France KLM 2,3% hoger in reactie op het akkoord dat het met Frankrijk voor €7 miljard staatssteun heeft ondertekend.

In Nederland onderhandelt Air France KLM over de voorwaarden om €2 miljard tot €4 miljard euro steun voor KLM te krijgen. ING-analist Mulder is, bij een houden-advies op een €8-koersdoel, terughoudend. Er moet €3 miljard aan kapitaal komen, terwijl de Nederlandse overeenkomst niet zeker is, stelt hij.

Bouwbedrijf Heijmans (+7,2%) meldde afgelopen kwartaal nauwelijks last te hebben gehad van de coronacrisis. Voor KBC is de impact ’minder dan gevreesd’. ING-analist Tijs Hollestelle, die een koopadvies hanteert bij een koersdoel van €10,50, beoordeelt de bouwproductie en het orderboek als ’positief’.

Metalenleverancier AMG ging vandaag €0,20 ex-dividend.

Van Lanschot Kempen ging met 2,5% in herstel na het kwartaalcijfer van donderdag.

Alfen werd 2,2% meer waard. Hedgefondsen Sycomore en Marshall Walace vergrootten hun belang in de producent van laadpalen.

