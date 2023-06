Premium Het beste van De Telegraaf

Fabriek voor biokerosine wel jaren vertraagd Schonere kerosine gaat vliegreizigers KLM geld kosten

Door Yteke de Jong

Een KLM-vliegtuig is kerosine aan het tanken. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Luchtvaartmaatschappij KLM wil klanten meer laten betalen voor vliegen op schonere kerosine. Dat zegt topvrouw Marjan Rintel in een toelichting op de plannen van Air France KLM om minder CO2 uit te stoten. De opening van de fabriek voor biokerosine waarin KLM investeert is echter uitgesteld tot 2028, waar oorspronkelijk het plan was om vorig jaar al in bedrijf te zijn.