ING verwacht gemengde reactie cijfers TomTom

De lichte bijstelling van de operationele kosten van 550 miljoen euro naar 560 miljoen euro voor het lopende jaar is een kleine smet op de verder sterke resultaten, aldus de analisten. Zij zien deze aanpassing grotendeels als boekhoudkundig en benadrukken dat er onderliggend weinig veranderd is.

De inkomsten van TomTom laten volgens de marktvorsers een "solide ontwikkeling" zien. Dat is ook de belangrijkste reden voor ING om positief te blijven over de navigatiedienstverlener. Uiteindelijk beschikt TomTom over "een aanzienlijke strategische waarde", constateren zij.

ING hanteert een koopadvies op TomTom met een prijsdoel van 9,50 euro. Het aandeel TomTom steeg sterk bij de opening van de AEX maar stond even voor 10.00 uur 1,1 procent lager op 9,63 euro.