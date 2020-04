OPEC-lid dringt aan het mes nog dieper in olieproductie te zetten

Volgens de regering van Angola is de OPEC-deal van eerder deze maand ’onvoldoende’ en moeten de olieproducerende landen zich er bewust van zijn om ‘nog drastischere maatregelen’ te gaan nemen.

Angola doet vooral oliezaken met China. Het Aziatische land neemt bijna 30% van de dagelijkse productie in het Afrikaanse land.

De olieprijs vooral in de VS is in een vrije val geraakt doordat de vraag naar het zwarte goud is ingestort vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Begin deze week werd zelfs een negatieve olieprijs neergezet op de contracten voor mei.