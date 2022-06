Google maakt geld over aan Wikipedia: betaling voor informatie bij zoekmachine

Gesponsord

Mis het niet: digitale innovaties tijdens The Digital Dutch

Een studio zo groot als een voetbalveld, meerdere drones en een lichtprojectie van 100 bij 100 meter die het netwerk van Nederland projecteert. Dat is The Digital Dutch 2022. KPN organiseert deze spectaculaire online live beleving over digitale innovatie en organisatieverandering op 21 april voor de...