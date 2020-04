Intertrust trekt jaarprognose in vanwege coronacrisis

Amsterdam - Financieel dienstverlener Intertrust heeft zijn financiële prognoses voor 2020 ingetrokken vanwege de onzekerheid veroorzaakt door de coronacrisis. Dat meldde het beursgenoteerde bedrijf in een handelsupdate over het eerste kwartaal. Intertrust heeft in de afgelopen maanden met nog weinig met tegenslagen te maken gehad vanwege Covid-19 maar vindt het lastige om in de huidige tijd de toekomst te voorspellen.