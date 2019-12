Iets meer dan een jaar geleden stond staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in de Tweede Kamer hartgrondig te ontkennen dat de energienota fors zou stijgen. Met hand en tand moest toen de koopkrachtbelofte van het kabinet worden verdedigd. Inmiddels is bekend dat de voorspelde koopkrachtplus over 2019 verdween als sneeuw voor de zon.